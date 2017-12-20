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СНГ 20.12.2017 20:19

В Киеве утверждают, что в Минске звучат заявления о готовности России вернуть военных в СЦКК при ряде условий

Представитель РФ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в среду в Минске заявил о готовности России вернуть своих военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) при выполнении ряда условий, утверждают в Киеве.

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", - написал в Фейсбуке представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук.

Российские военные из СЦКК 19 декабря прекратили работу и покинули территорию Украины.

В МИД РФ ранее завили, что украинская сторона сознательно создавала для входящих в состав СЦКК российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.

В свою очередь МИД Украины расценил решение РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

Позднее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила выход российской стороны из Совместного центра по координации и контролю в Донбассе.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СЦКК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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