В Киеве утверждают, что в Минске звучат заявления о готовности России вернуть военных в СЦКК при ряде условий

Представитель РФ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в среду в Минске заявил о готовности России вернуть своих военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) при выполнении ряда условий, утверждают в Киеве.
"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", - написал в Фейсбуке представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук.
Российские военные из СЦКК 19 декабря прекратили работу и покинули территорию Украины.
В МИД РФ ранее завили, что украинская сторона сознательно создавала для входящих в состав СЦКК российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.
В свою очередь МИД Украины расценил решение РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".
Позднее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила выход российской стороны из Совместного центра по координации и контролю в Донбассе.
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс