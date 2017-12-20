Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном

Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отмечает достижение хороших результатов по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству с Азербайджаном.
«Достигнуты хорошие результаты по новому соглашению. Совместными усилиями мы будем искать новые возможности для укрепления сотрудничества по вопросам молодежи, развития бизнеса, защиты прав человека и энергетики»,- говорится в отчете Еврокомиссии по Азербайджану.
В документе также отмечается, заседание Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан состоится 9 февраля 2018 года.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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