Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0132 RUR   0.0289 GBR   2.2768 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.46 Brent   63.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 22 Дек 11° 23 Дек

Внешняя политика 20.12.2017 21:18

Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства

Азербайджан и Евросоюз продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, говорится в отчете Еврокомиссии по Азербайджану.

«Азербайджан и ЕС продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, целью которого является обеспечение энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Это возможно за счет реализации проекта ЮГК, все компоненты которого реализуются согласно графику»,- отмечается в документе.

Кроме того, в документе также говорится, что переговоры между Баку и Брюсселем по соглашению об открытом небе находятся на стадии завершения.

Еврокомиссия в своем отчете коснулась и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана и считает официальный Баку своим важным партнером. Евросоюз поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, а также меры, направленные на установление мира, доверия и его предотвращение»,- отмечается в документе.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ПАРТНЕРСТВО


Похожие новости


Баку до конца 2018 года рассчитывать завершить переговоры с Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-ЕС расширит двусторонние политико-экономические связи – президент Алиев Азербайджанский центр аккредитации принят в ассоциативные члены Европейской организации аккредитации Реформа система правосудия – один из приоритетов Брюсселя в сотрудничестве с Баку Баку призывает ЕС оказать давление на Армению в карабахском урегулировании – помощник президента Азербайджана Новое соглашение между Баку и Брюсселем будет способствовать углублению взаимного сотрудничества – помощник президента Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]