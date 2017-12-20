Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства

Азербайджан и Евросоюз продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, говорится в отчете Еврокомиссии по Азербайджану.
«Азербайджан и ЕС продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, целью которого является обеспечение энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Это возможно за счет реализации проекта ЮГК, все компоненты которого реализуются согласно графику»,- отмечается в документе.
Кроме того, в документе также говорится, что переговоры между Баку и Брюсселем по соглашению об открытом небе находятся на стадии завершения.
Еврокомиссия в своем отчете коснулась и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана и считает официальный Баку своим важным партнером. Евросоюз поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, а также меры, направленные на установление мира, доверия и его предотвращение»,- отмечается в документе.
Ф.Исазаде
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
В Киеве утверждают, что в Минске звучат заявления о готовности России вернуть военных в СЦКК при ряде условий
Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны - глава Минобороны страны
Еврокомиссия предложила Совету ЕС запустить против Польши процесс о нарушении ею общих ценностей
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс