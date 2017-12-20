Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства

Азербайджан и Евросоюз продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, говорится в отчете Еврокомиссии по Азербайджану.

«Азербайджан и ЕС продвинулись в сфере стратегического энергетического партнерства, целью которого является обеспечение энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Это возможно за счет реализации проекта ЮГК, все компоненты которого реализуются согласно графику»,- отмечается в документе.

Кроме того, в документе также говорится, что переговоры между Баку и Брюсселем по соглашению об открытом небе находятся на стадии завершения.

Еврокомиссия в своем отчете коснулась и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана и считает официальный Баку своим важным партнером. Евросоюз поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, а также меры, направленные на установление мира, доверия и его предотвращение»,- отмечается в документе.

Ф.Исазаде