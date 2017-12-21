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Финансы 21.12.2017 08:29

Глава МБА возглавил НС первого частного кредитного бюро в Азербайджане

В Азербайджане создается первое частное кредитное бюро - ООО "Азербайджанское кредитное бюро", отмечает Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

"Решение об учреждении ООО "Азербайджанское кредитное бюро" принято в среду членами инициативной группы по созданию частного кредитного бюро", - отмечается в сообщении.

Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Главой Наблюдательного совета общества избран председатель правления МБА Халид Ахадов.

"На заседании был утвержден устав Бюро, вопросы формирования органов управления, а также начало работ по регистрации общества", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: БЮРО, КРЕДИТНОЕ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]