Глава МБА возглавил НС первого частного кредитного бюро в Азербайджане

В Азербайджане создается первое частное кредитное бюро - ООО "Азербайджанское кредитное бюро", отмечает Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

"Решение об учреждении ООО "Азербайджанское кредитное бюро" принято в среду членами инициативной группы по созданию частного кредитного бюро", - отмечается в сообщении.

Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Главой Наблюдательного совета общества избран председатель правления МБА Халид Ахадов.

"На заседании был утвержден устав Бюро, вопросы формирования органов управления, а также начало работ по регистрации общества", - отмечается в сообщении.

А.Азизов