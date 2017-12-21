Акционеры БФБ утвердили Стратегический план до 2021 года

Акционеры ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) утвердили бюджет на 2018 год, отмечается в сообщении биржи.
"20 декабря состоялось общее собрание акционеров БФБ. На нем был утвержден бюджет биржи на 2018 год", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, акционеры БФБ утвердили Стратегический план деятельности на 2018-2020гг с учетом задач и возможностей рынка ценных бумаг Азербайджана.
БФБ учреждена в 2000 году с целью формирования организованного фондового рынка в стране. В настоящее время БФБ насчитывает 20 акционеров, включая Стамбульскую фондовую биржу.
А.Азизов
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