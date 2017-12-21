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Финансы 21.12.2017 08:43

Акционеры БФБ утвердили Стратегический план до 2021 года

Акционеры ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) утвердили бюджет на 2018 год, отмечается в сообщении биржи.

"20 декабря состоялось общее собрание акционеров БФБ. На нем был утвержден бюджет биржи на 2018 год", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры БФБ утвердили Стратегический план деятельности на 2018-2020гг с учетом задач и возможностей рынка ценных бумаг Азербайджана.

БФБ учреждена в 2000 году с целью формирования организованного фондового рынка в стране. В настоящее время БФБ насчитывает 20 акционеров, включая Стамбульскую фондовую биржу.

А.Азизов

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Тэги: БФБ, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]