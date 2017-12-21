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Дальнее зарубежье 21.12.2017 09:01

Трамп и король Саудовской Аравии Салман по телефону обсудили кризис в Йемене и ракетную атаку на Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гуманитарный кризис в Йемене и ракетную атаку со стороны Корпуса стражей исламской революции по Эр-Рияду, сообщает Белый дом.

"Президент Д.Трамп выразил солидарность с Саудовской Аравией в связи с пуском баллистической ракеты по официальной резиденции короля Салмана 19 декабря, который был осуществлен Корпусом стражей исламской революции", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Отмечается, что хозяин Белого дома и король Саудовской Аравии заявили о важности ООН, которая могла бы "привлечь Иран к ответственности за неоднократные нарушения международного права".

Кроме того, лидеры двух стран "согласились с тем, что важно активизировать политический процесс для прекращения войны в Йемене".

"Король Салман сообщил президенту Трампу о планах Саудовской Аравии облегчить гуманитарный кризис в Йемене", - подчеркивается также в сообщении Белого дома.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН-КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]