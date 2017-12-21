Трамп и король Саудовской Аравии Салман по телефону обсудили кризис в Йемене и ракетную атаку на Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гуманитарный кризис в Йемене и ракетную атаку со стороны Корпуса стражей исламской революции по Эр-Рияду, сообщает Белый дом.

"Президент Д.Трамп выразил солидарность с Саудовской Аравией в связи с пуском баллистической ракеты по официальной резиденции короля Салмана 19 декабря, который был осуществлен Корпусом стражей исламской революции", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Отмечается, что хозяин Белого дома и король Саудовской Аравии заявили о важности ООН, которая могла бы "привлечь Иран к ответственности за неоднократные нарушения международного права".

Кроме того, лидеры двух стран "согласились с тем, что важно активизировать политический процесс для прекращения войны в Йемене".

"Король Салман сообщил президенту Трампу о планах Саудовской Аравии облегчить гуманитарный кризис в Йемене", - подчеркивается также в сообщении Белого дома.