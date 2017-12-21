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Дальнее зарубежье 21.12.2017 09:02

В результате перестрелки в Питтсбурге случайно ранен россиянин, ему оказывается содействие - генконсульство РФ в Нью-Йорке

Россиянин был случайно ранен в результате перестрелки в американском городе Питтсбург, ему оказывается необходимое содействие со стороны генерального консульства РФ в Нью-Йорке.

"19 декабря в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России", - говорится в размещенном в "Твиттере" сообщении генконсульства.

Отмечается, что российская дипломатическая миссия "находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами".

Мужчине также "оказывается необходимое содействие".

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Тэги: США, РОССИЯНИН, РАНЕНИЕ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]