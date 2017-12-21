В результате перестрелки в Питтсбурге случайно ранен россиянин, ему оказывается содействие - генконсульство РФ в Нью-Йорке

Россиянин был случайно ранен в результате перестрелки в американском городе Питтсбург, ему оказывается необходимое содействие со стороны генерального консульства РФ в Нью-Йорке.

"19 декабря в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России", - говорится в размещенном в "Твиттере" сообщении генконсульства.

Отмечается, что российская дипломатическая миссия "находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами".

Мужчине также "оказывается необходимое содействие".