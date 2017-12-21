В результате перестрелки в Питтсбурге случайно ранен россиянин, ему оказывается содействие - генконсульство РФ в Нью-Йорке

Россиянин был случайно ранен в результате перестрелки в американском городе Питтсбург, ему оказывается необходимое содействие со стороны генерального консульства РФ в Нью-Йорке.
"19 декабря в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России", - говорится в размещенном в "Твиттере" сообщении генконсульства.
Отмечается, что российская дипломатическая миссия "находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами".
Мужчине также "оказывается необходимое содействие".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
SOCAR заплатит испанской Tecnicas Reunidas около $800 млн в рамках реконструкции установок БНПЗ
Азербайджан и Иран переходят на применение "зеленого коридора" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу
Президент Алиев принимает участие в конференции по Исламской солидарности
Азербайджан и Пакистан начнут переговоры по открытию прямого авиасообщения
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс