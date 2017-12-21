Северокорейский солдат бежал в Южную Корею

Военнослужащий северокорейской армии бежал в Южную Корею в четверг, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил.

В сообщении отмечается, что военнослужащий "низкого звания" был обнаружен пограничниками Южной Кореи на западном участке сухопутной границы между двумя государствами в четверг около 8 утра по местному времени (02:00 мск).

В настоящее время соответствующие ведомства выясняют намерения перебежчика.

Последний раз побег северокорейского солдата на Юг произошел в ноябре текущего года. Пограничники Северной Кореи открыли по нему огонь и ранили, однако его подобрали их южнокорейские визави.