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Дальнее зарубежье 21.12.2017 09:13

Северокорейский солдат бежал в Южную Корею

Военнослужащий северокорейской армии бежал в Южную Корею в четверг, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил.

В сообщении отмечается, что военнослужащий "низкого звания" был обнаружен пограничниками Южной Кореи на западном участке сухопутной границы между двумя государствами в четверг около 8 утра по местному времени (02:00 мск).

В настоящее время соответствующие ведомства выясняют намерения перебежчика.

Последний раз побег северокорейского солдата на Юг произошел в ноябре текущего года. Пограничники Северной Кореи открыли по нему огонь и ранили, однако его подобрали их южнокорейские визави.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОЛДАТ, ПЕРЕБЕЖЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]