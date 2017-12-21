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СНГ 21.12.2017 09:45

В ЮНИСЕФ обеспокоены судьбой детей в зоне конфликта на востоке Украины, где остается много мин и неразорвавшихся боеприпасов

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) указывает на угрозу жизни 220 тыс. детей на востоке Украины из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов и призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь для проведения разминирования.

"Зона конфликта на востоке Украины является одной из наиболее загрязненных по количеству мин и взрывчатых предметов в мире ... Это создает угрозу для 220 тыс. детей, которые живут, играют и ходят в школу в районах, где остается много мин, неразорвавшихся боеприпасов и других смертельных взрывоопасных остатков войны", - говорится в сообщении Детского фонда ООН, распространенного в четверг.

В ЮНИСЕФ рассказали, что за период с января по ноябрь 2017 года в среднем раз в неделю проходил один случай смерти или ранения ребенка вдоль линии разграничения в Донбассе.

"Противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны являются причинами примерно двух третей случаев смерти или ранения детей", - отметили в фонде.

Кроме того в ЮНИСЕФ обращают внимание на то, что мины и другие взрывоопасные предметы создают риски для жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, таких как объекты водо-, электро- и газоснабжения.

"ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта восстановить свои обязательства по прекращению огня, подписанные в Минске, и позволить начать мероприятия по разминированию и реконструкции", - говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЮНИСЕФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]