В ЮНИСЕФ обеспокоены судьбой детей в зоне конфликта на востоке Украины, где остается много мин и неразорвавшихся боеприпасов

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) указывает на угрозу жизни 220 тыс. детей на востоке Украины из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов и призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь для проведения разминирования.
"Зона конфликта на востоке Украины является одной из наиболее загрязненных по количеству мин и взрывчатых предметов в мире ... Это создает угрозу для 220 тыс. детей, которые живут, играют и ходят в школу в районах, где остается много мин, неразорвавшихся боеприпасов и других смертельных взрывоопасных остатков войны", - говорится в сообщении Детского фонда ООН, распространенного в четверг.
В ЮНИСЕФ рассказали, что за период с января по ноябрь 2017 года в среднем раз в неделю проходил один случай смерти или ранения ребенка вдоль линии разграничения в Донбассе.
"Противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны являются причинами примерно двух третей случаев смерти или ранения детей", - отметили в фонде.
Кроме того в ЮНИСЕФ обращают внимание на то, что мины и другие взрывоопасные предметы создают риски для жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, таких как объекты водо-, электро- и газоснабжения.
"ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта восстановить свои обязательства по прекращению огня, подписанные в Минске, и позволить начать мероприятия по разминированию и реконструкции", - говорится в сообщении.
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