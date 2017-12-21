США будут развивать отношения с Россией, но следить за соблюдением прав человека российскими властями - госдеп

Руководство США намерено продолжать усилия, направленные на развитие отношений с Россией, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) и госсекретарь (Рекс Тиллерсон - ИФ) стремятся к налаживанию конструктивных отношений с Россией", - сказал он в ходе телефонного брифинга, комментируя расширение так называемого "списка Магнитского".

"Мы считаем, что у нас есть совместные стратегические интересы с Россией в различных районах мира, мы хотим реализовывать эти интересы", - отметил дипломат.

По его словам, в США "продолжают верить, что Россия серьезно относится к благосостоянию и правам человека своих граждан, что сделает ее еще более эффективным глобальным партнером".

Представитель госдепа выразил надежду, что в России "серьезно относятся" к акту Магнитского, который используется для "давления на Россию с целью соблюдения прав человека".

Он сообщил, что российская сторона была уведомлена о расширении санкционного списка граждан РФ.

В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского".

В сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.