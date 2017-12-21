США будут развивать отношения с Россией, но следить за соблюдением прав человека российскими властями - госдеп

Руководство США намерено продолжать усилия, направленные на развитие отношений с Россией, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.
"Президент (Дональд Трамп - ИФ) и госсекретарь (Рекс Тиллерсон - ИФ) стремятся к налаживанию конструктивных отношений с Россией", - сказал он в ходе телефонного брифинга, комментируя расширение так называемого "списка Магнитского".
"Мы считаем, что у нас есть совместные стратегические интересы с Россией в различных районах мира, мы хотим реализовывать эти интересы", - отметил дипломат.
По его словам, в США "продолжают верить, что Россия серьезно относится к благосостоянию и правам человека своих граждан, что сделает ее еще более эффективным глобальным партнером".
Представитель госдепа выразил надежду, что в России "серьезно относятся" к акту Магнитского, который используется для "давления на Россию с целью соблюдения прав человека".
Он сообщил, что российская сторона была уведомлена о расширении санкционного списка граждан РФ.
В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского".
В сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
SOCAR заплатит испанской Tecnicas Reunidas около $800 млн в рамках реконструкции установок БНПЗ
Азербайджан и Иран переходят на применение "зеленого коридора" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу
Президент Алиев принимает участие в конференции по Исламской солидарности
Азербайджан и Пакистан начнут переговоры по открытию прямого авиасообщения
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс