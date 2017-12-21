Нефть умеренно дешевеет в четверг, Brent у $64,4

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг, но остаются близки к максимуму за две недели после активного роста накануне, которому способствовали данные о сокращении товарных запасов нефти в США.
Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 подешевел на $0,16 (0,25%) - до $64,40 за баррель.
Цена январского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,08 (0,14%), до $58,01 за баррель.
По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $0,76 (1,19%), до $64,56 за баррель, WTI - на $0,53 (0,92%), до $58,09 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 6,5 млн баррелей, сокращение отмечено по итогам пятой недели подряд и стало максимальным с августа. Объем резервов достиг минимума за два года.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение товарных запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн баррелей.
Запасы бензина выросли на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 769 тыс. баррелей.
Однако добыча нефти в США снова обновила рекорд - 9,789 млн баррелей в сутки, рост наблюдается уже девять недель подряд.
По оценкам министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, мировые запасы нефти будут далеки от уровня, которого хочет добиться ОПЕК, к следующему заседанию картеля в июне. "Не думаю, что мы будем хоть сколько-нибудь близки к тому времени, если только не произойдет совершенно непредвиденное событие, влияние которого сохранится надолго", - заявил он в Эр-Рияде в интервью местному телеканалу.
Министр добавил, что с точки зрения оценки спроса и предложения его больше интересует вторая половина 2018 года.
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