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ТЭК 21.12.2017 09:16

Нефть умеренно дешевеет в четверг, Brent у $64,4

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг, но остаются близки к максимуму за две недели после активного роста накануне, которому способствовали данные о сокращении товарных запасов нефти в США.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 подешевел на $0,16 (0,25%) - до $64,40 за баррель.

Цена январского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,08 (0,14%), до $58,01 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $0,76 (1,19%), до $64,56 за баррель, WTI - на $0,53 (0,92%), до $58,09 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 6,5 млн баррелей, сокращение отмечено по итогам пятой недели подряд и стало максимальным с августа. Объем резервов достиг минимума за два года.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение товарных запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 769 тыс. баррелей.

Однако добыча нефти в США снова обновила рекорд - 9,789 млн баррелей в сутки, рост наблюдается уже девять недель подряд.

По оценкам министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, мировые запасы нефти будут далеки от уровня, которого хочет добиться ОПЕК, к следующему заседанию картеля в июне. "Не думаю, что мы будем хоть сколько-нибудь близки к тому времени, если только не произойдет совершенно непредвиденное событие, влияние которого сохранится надолго", - заявил он в Эр-Рияде в интервью местному телеканалу.

Министр добавил, что с точки зрения оценки спроса и предложения его больше интересует вторая половина 2018 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]