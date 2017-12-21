Таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят план деятельности в рамках сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями, сообщает ГТК Азербайджана.
Представители таможенных органов двух стран провели накануне рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы усиления сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями и обмена первичными данными по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу.
"На встрече была достигнута договоренность о том, что Азербайджан и Иран завершают тестовый режим и переходят к активному обмену первичной информацией по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу двух стран", - отмечается в сообщении.
По оценкам таможенных органов такой обмен информацией позволит применять систему "зеленый коридор" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу, и ускорит их таможенный досмотр.
"На встрече было отмечено, что таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят перспективный план деятельности по сотрудничеству в рамках борьбы с таможенными правонарушениями и вопросам взаимной помощи. Данный план будет представлен на утверждение руководителей таможенных служб двух стран", - подчеркивается в пресс-релизе.
А.Азизов
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