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Бизнес и законодательство 21.12.2017 09:21

Азербайджан и Иран переходят на применение "зеленого коридора" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу

Таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят план деятельности в рамках сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями, сообщает ГТК Азербайджана.

Представители таможенных органов двух стран провели накануне рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы усиления сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями и обмена первичными данными по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу.

"На встрече была достигнута договоренность о том, что Азербайджан и Иран завершают тестовый режим и переходят к активному обмену первичной информацией по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу двух стран", - отмечается в сообщении.

По оценкам таможенных органов такой обмен информацией позволит применять систему "зеленый коридор" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу, и ускорит их таможенный досмотр.

"На встрече было отмечено, что таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят перспективный план деятельности по сотрудничеству в рамках борьбы с таможенными правонарушениями и вопросам взаимной помощи. Данный план будет представлен на утверждение руководителей таможенных служб двух стран", - подчеркивается в пресс-релизе.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]