Таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят план деятельности в рамках сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями, сообщает ГТК Азербайджана.

Представители таможенных органов двух стран провели накануне рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы усиления сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями и обмена первичными данными по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу.

"На встрече была достигнута договоренность о том, что Азербайджан и Иран завершают тестовый режим и переходят к активному обмену первичной информацией по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу двух стран", - отмечается в сообщении.

По оценкам таможенных органов такой обмен информацией позволит применять систему "зеленый коридор" по товарам и транспортным средствам, проходящим через границу, и ускорит их таможенный досмотр.

"На встрече было отмечено, что таможенные органы Азербайджана и Ирана подготовят перспективный план деятельности по сотрудничеству в рамках борьбы с таможенными правонарушениями и вопросам взаимной помощи. Данный план будет представлен на утверждение руководителей таможенных служб двух стран", - подчеркивается в пресс-релизе.

А.Азизов