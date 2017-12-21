Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 декабря сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 декабря ЦБА установил 2,0176 манат/1EUR (20 декабря - 2,0132 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 декабря сохранил 0,0289 манат/1RUB

А.Азизов