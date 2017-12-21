Азербайджан и Пакистан начнут переговоры по открытию прямого авиасообщения

Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов и посол Пакистана в Баку Саид Мохманд отмечают важность открытия прямых авиарейсов между Баку и Исламабадом и проведения переговоров по этому вопросу.

«Переговоры по открытию прямого авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном могут начаться в ближайшем будущем», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На встрече было отмечено четырехкратное увеличение в текущем году числа пакистанских туристов (16 тыс. человек), посетивших Азербайджан, по сравнению с 2016 годом (4 тыс. человек).

"Собеседники отметили высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном на двусторонней и многосторонней платформе в сфере культуры, туризма и др. областях", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев