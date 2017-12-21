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Туризм 21.12.2017 09:37

Азербайджан и Пакистан начнут переговоры по открытию прямого авиасообщения

Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов и посол Пакистана в Баку Саид Мохманд отмечают важность открытия прямых авиарейсов между Баку и Исламабадом и проведения переговоров по этому вопросу.

«Переговоры по открытию прямого авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном могут начаться в ближайшем будущем», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На встрече было отмечено четырехкратное увеличение в текущем году числа пакистанских туристов (16 тыс. человек), посетивших Азербайджан, по сравнению с 2016 годом (4 тыс. человек).

"Собеседники отметили высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном на двусторонней и многосторонней платформе в сфере культуры, туризма и др. областях", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]