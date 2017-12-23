Александр Иванов будет похоронен в субботу в Баку

Генеральный директор агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов, скоропостижно скончавшийся 21 декабря на 68-ом году жизни, будет похоронен в Баку в субботу, 23 декабря.

Церемония отпевания начнется в субботу утром и будет проходить в Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц (Военный городок, улица Красный Восток, 126).

Церемония прощания с А.Ивановым пройдет с 12 до 14 часов в Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц.

А.Иванов будет похоронен на Ясамальском кладбище в Баку (вход напротив Ботанического сада).

Гражданская панихида пройдет в зале «Элиза» Бакинского Развлекательного центра (с 15:00).