Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог

Фуад Ахундов, политолог

«Утки» по информационному пространству, утверждают знающие люди, начали летать с момента появления средств массовой информации как таковых. Сегодня фейковые новости - тема востребованная и в некотором смысле даже модная. Об их опасности говорят вполне официальные лица, эксперты рассуждают, как им можно и нужно противостоять…

А тем временем прилюдно, под камеры, глава одного из государств постсоветского пространства, с одной стороны, и крупного российского медиахолдинга, с другой, договариваются…создать этакую «совместную фабрику» фейковых новостей и завалить ими информационное пространство России.

Дело в том, что президент Армении Серж Саргсян принял в своей резиденции гендиректора группы компаний ГПМ КИТ (Кино и Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) в составе АО «Газпром-медиа холдинг» Рафаела Минасбекяна. Поучаствовать в беседе пригласили и председателя Совета общественной телерадиокомпании Армении Рубена Джагиняна.

И вот в ходе этой встречи на высоком уровне господин Минасбекян представил планы «Газпром-медиа холдинга» касательно сотрудничества с Общественной телерадиокомпанией Армении, в том числе в сфере совместного кинопроизводства. И заверил: мол, это сотрудничество будет нацелено на укрепление многовековой дружбы Армении и России, представление совместных достижений двух народов, а также пройденного пути и общих ценностей. Серж Азатович Саргсян эту инициативу всячески приветствовал и выразил готовность максимально содействовать реализации указанных планов.

А что, так сказать, за кадром? Какой «кинопродукцией», снятой - а вы сомневались, господа? - на деньги «Газпром-медиа холдинга», собираются потчевать российскую аудиторию? И самое главное, с чего вдруг Серж Саргсян озаботился «важнейшим из искусств», каковым является кино?

Вспомним: не так давно Армения подписала с Евросоюзом соглашение о расширенном партнерстве. Комментируя это событие, кое-кто из российских журналистов рискнул озвучить в эфире то, чего нынешние ереванские бонзы совсем не хотели слышать о себе с российских экранов. В Москве заговорили о том, что на одной из центральных площадей Еревана стоит памятник гитлеровскому пособнику, заместителю командира Армянского легиона вермахта Гарегину Нжде. Вспомнили, что орел на эмблеме правящей в Армении РПА напоминает нацистский. И эта неудобная правда, озвученная в эфире, не на шутку возмутила и напугала ереванские правящие круги, которые теперь решили подстраховаться и завалить российскую аудиторию фейками, чтобы там, не приведи Всевышний, не узнали правду о том, как в действительности относятся к России и к русским в стране, позиционирующей себя как «исторический союзник» России и получающей от нее множество преференций.

Наиболее показательный вопрос здесь - положение русскоязычного населения, в том числе право и возможность учиться на русском языке. В Армении, стране, позиционирующей себя как «форпост России», русских школ нет. От слова «вообще». Исключение составляет школа в селе Фиолетово, которая получает учебники от посольства РФ в Армении и работает по российской программе. Есть, правда, русские классы, но…во-первых, учиться в них дозволено только детям, у которых кто-то из родителей не является этническим армянином. Простое желание учиться на русском языке во внимание не принимается. Более того, даже тех, кто все-таки попал в русские классы, после короткого периода обучения переводят в армянские. Но вряд ли «Газпром-медиа холдинг» во главе с Минасбекяном снимет сериал, как ребенка едва ли не за волосы перетаскивают из русского класса в армянский, если вдруг подведет «тест на кровь».

А вот поговорить о «чистоте крови» в Армении любят. Вот, к примеру, публикуют очерк об актере Павле Луспекаеве, сыгравшем таможенника Верещагина в «Белом солнце пустыни». Рассказывают, в числе прочего, что яркий и талантливый актер, отец у которого армянин, а мать казачка, любил прикладываться к бутылке. И подается все это под расистским заголовком: «Луспекаева «убила» казачья кровь». И да, маленькая деталь: все это печатается в местной «дочке» российского агентства «Спутник», а не в каком-нибудь «вестнике цегакронистов».

Кстати, насчет «цегакронистов», каковыми себя любят величать представители армянского политического «мейнстрима». «Цегакрон» - это название организации, созданной среди молодых армян Европы тем самым Гарегином Нжде. Само это слово переводится с армянского как «раса». Обычно в Армении его переводят. Но как только надо привести на русском языке название организации «цегакрон» или же ее идеологии, как все переводы тут же «вылетают из головы» и понятные даже школьнику расисты вдруг превращаются в труднопроизносимых «цегакронистов».

И что же - обо всем этом будут снимать кино? Не верится. Представят российскому зрителю в лучшем случае этакую «развесистую клюкву». А в худшем и, увы, наиболее реальном?

Вот тут давайте вспомним не такой уж давний опыт "совместного кинопроизводства" - биографический фильм все о том же Гарегине Нжде, снятый армянскими и российскими кинематографистами при участии российских «звезд». Там, конечно, ни слова о том, как Гарегин Нжде лично явился в Берлин, чтобы засвидетельствовать свое почтение «бесноватому фюреру», или как «легионеры» под его командованием расстреливали в Крыму евреев и как грабили мирное население Кубани. До таких подробностей российский зритель, уверены в Армении, еще не «созрел». А вот показать, как «героически» Нжде устраивает этнические чистки азербайджанцев, уже можно. Опубликовать в «Спутнике» хвалебный очерк о том же Нжде - всегда пожалуйста.

Можно представить себе, какую «кинолапшу» теперь будут вешать на уши российскому зрителю, чтобы в эти уши не пробилась правда о реальном положении дел в Армении.

Ну как, хотим мы такое кино?