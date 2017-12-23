Трамп намерен одобрить поставку на Украину противотанковых ракет - телеканал

Президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракет на Украину, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте.

По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму 47 млн. долларов США.

Если президент официально даст добро на поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, сообщает телеканал.

"Поставки противотанковых ракет, в том числе возможно и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России, которая может угрожать подрывом призывов президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности Марк Раймонди заявил телеканалу, что США "на данный момент объявлять нечего".