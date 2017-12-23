СБ ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, которая предусматривает еще более жесткие санкционные меры в отношении КНДР, передает корреспондент "Интерфакса".
"Результат голосования следующий: "за" проект резолюции проголосовали 15 членов Совета. Проект резолюции принимается единогласно", - сказал по итогам голосования председатель Совета безопасности в декабре, постпред Японии при ООН Коро Бешо.
Подготовленный США проект резолюции был распространен среди членов Совета накануне.
Документ СБ ООН по Северной Корее предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов. Так, предлагается почти на 90% сократить поставки в КНДР нефтепродуктов, включая дизельное топливо и керосин, ограничив их 500 тыс. баррелей в год. Поставки сырой нефти в Северную Корею не должны превышать 4 млн баррелей в год. Согласно резолюции, все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН.
Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания.
Всем странам также предоставляется право останавливать, обыскивать и задерживать суда, которые следуют из или в северокорейские порты.
США предложили внести в санкционный список 19 граждан Северной Кореи и министерство народных вооруженных сил.
В течение года всем странам, которые используют рабочую силу из КНДР на своей территории, следует депортировать всех северокорейских рабочих.
Девятая по счету санкционная резолюция СБ ООН по КНДР была принята единогласно 11 сентября.
Однако в конце ноября Северная Корея после длительной паузы снова провела ракетные испытания. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая, по утверждению северокорейской стороны, способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.
Наблюдатели отмечают, что предварительно проект резолюции обсуждался американской стороной с Китаем, который считается главным союзником и экономическим партнером Пхеньяна.
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