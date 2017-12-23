Инвестиции в проекты в промпарки Азербайджана оцениваются в $3,5 млрд - министр экономики

Инвестиции в промышленные парки в Азербайджане составят $3,5 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Инвестиции промышленные парки в Азербайджане будут доведены до $3,5 млрд. В настоящее время они составляют $2,5 млрд», - сказал министр.

Он также отметил, что в промпарках на сегодня создано более 10 тыс. рабочих мест. «В дальнейшем предполагается создание еще 5 тыс. рабочих мест», - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков