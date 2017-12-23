Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 11° 26 Дек 11°

Дальнее зарубежье 23.12.2017 10:58

32 человека погибли при падении автобуса в реку в Индии

32 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку в штате Раджастан на севере Индии, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Еще 10 человек получили травмы.

По данным полиции, пассажирский автобус, ехавший на высокой скорости, пытался обогнать автомобиль на мосту, но его водитель не справился с управлением.

Пока неизвестно, выжил ли водитель, и сколько человек находилось в автобусе.

Он следовал из города Савай-Мадхопур в Лалсот.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ДТП, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Более 20 детей в Индии погибли ДТП с участием школьного автобуса Более 15 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Индии - СМИ ДТП в Индии унесло жизни нескольких десятков людей 25 человек погибли в результате ДТП в Индии Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Индии и загорелся

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]