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Бизнес и законодательство 23.12.2017 12:30

AzerGold направит около 0,9 млн манатов на лабораторный анализ образцов пород

ЗАО "AzerGold" заключило с ООО "Intertek Azeri Ltd" контракт на лабораторный анализ образцов пород, собираемых в ходе полевых разведочных работ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"AzerGold 20 декабря 2017 года заключило с Intertek Azeri Ltd контракт на оказание услуг по лабораторному анализу образцов пород, которые будут собираться в ходе испытательно-полевых разведочных работ", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 878 тыс. 43,75 манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERGOLD, АНАЛИЗ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]