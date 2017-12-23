AzerGold направит около 0,9 млн манатов на лабораторный анализ образцов пород

ЗАО "AzerGold" заключило с ООО "Intertek Azeri Ltd" контракт на лабораторный анализ образцов пород, собираемых в ходе полевых разведочных работ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"AzerGold 20 декабря 2017 года заключило с Intertek Azeri Ltd контракт на оказание услуг по лабораторному анализу образцов пород, которые будут собираться в ходе испытательно-полевых разведочных работ", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 878 тыс. 43,75 манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова