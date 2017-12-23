Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2018г прогнозируется на уровне $323,5 - Минтруда

Министр труда и социальной защиты заселения Азербайджана Салим Муслимов прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 550 манат ($323,5 по текущему курсу1,7001 манат/$1–ИФ-Аз), отмечает глава ведомства в своей статье, опубликованной в субботу в официальной печати.

«В период 2005-2016гг размер среднемесячной заработной платы ежегодно увеличивался в 4 раза, а за январь-октябрь 2017 года рост составил на 6,4% – до 525,4 манат. В 2018 году прогнозируется рост данного показателя до 550 манат», - отметил С.Муслимов.

Он также сообщил, что среднегодовое число лиц, занятых в экономике Азербайджана в 2018 году достигнет 4 млн 839 тыс. человек, число наемных работников -до 1 млн 555 тыс. человек или 32% от общего числа занятого населения.

Н.Аббасова