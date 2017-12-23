Правоохранительные органы Азербайджана и Грузии продолжат совместную деятельность в сфере обеспечения безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял вице-премьера, министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахарию, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в различных областях, в том числе между правоохранительными органами двух стран», - отмечается в сообщении.

Президент Алиев также поздравил Г.Гахариа с назначением на должность главы МВД.

Стороны также отметили значимость совместно реализуемых глобальных экономических проектов, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, и выразили уверенность в продолжении совместной деятельности в сфере обеспечения безопасности правоохранительными органами Азербайджана и Грузии.

Н.Аббасова