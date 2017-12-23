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Внешняя политика 23.12.2017 12:26

Правоохранительные органы Азербайджана и Грузии продолжат совместную деятельность в сфере обеспечения безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял вице-премьера, министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахарию, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в различных областях, в том числе между правоохранительными органами двух стран», - отмечается в сообщении.

Президент Алиев также поздравил Г.Гахариа с назначением на должность главы МВД.

Стороны также отметили значимость совместно реализуемых глобальных экономических проектов, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, и выразили уверенность в продолжении совместной деятельности в сфере обеспечения безопасности правоохранительными органами Азербайджана и Грузии.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]