Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 11° 26 Дек 11°

Происшествия 23.12.2017 12:40

Взрыв из-за утечки газа произошел в одной из бакинских квартир, один пострадавший, 20 человек эвакуировано - МЧС

Утечка газа стала причиной взрыва в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Сураханском районе Баку в субботу, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

"Утечка газа в квартире, расположенной на 2-м этаже многоквартирного дома в пос. Амирджан Сураханского района Баку, привела к взрыву. В результате пострадал жилец квартиры, которому была оказана первая медицинская помощь. Кроме того, 20 жильцов здания эвакуированы пожарными", - отмечается в информации.

По данным МЧС, взрыв не привел к возникновению пожара. Соответствующие органы проинформированы по поводу случившегося. По факту взрыва ведется расследование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КВАРТИРА, ГАЗ, ВЗРЫВ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]