Взрыв из-за утечки газа произошел в одной из бакинских квартир, один пострадавший, 20 человек эвакуировано - МЧС

Утечка газа стала причиной взрыва в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Сураханском районе Баку в субботу, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

"Утечка газа в квартире, расположенной на 2-м этаже многоквартирного дома в пос. Амирджан Сураханского района Баку, привела к взрыву. В результате пострадал жилец квартиры, которому была оказана первая медицинская помощь. Кроме того, 20 жильцов здания эвакуированы пожарными", - отмечается в информации.

По данным МЧС, взрыв не привел к возникновению пожара. Соответствующие органы проинформированы по поводу случившегося. По факту взрыва ведется расследование.

Н.Аббасова