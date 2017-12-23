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23.12.2017 13:02

Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 130 человек

133 человека погибли при наводнениях и оползнях в провинции Северный Ланао, вызванных тропическим штормом на Филиппинах, десятки человек числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу западные СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами могли стать примерно 90 человек, однако затем спасатели извлекли из реки 36 тел погибших.

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередачи и связи.

Метеорологи заявляют об усилении шторма, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Шторм ударил по острову Минданао накануне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]