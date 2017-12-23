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Регион 23.12.2017 13:04

Два ДТП с участием рейсовых автобусов произошли в Москве

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на улице Нижние Мневники в Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В районе дома номер 20 по улице Нижние Мневники водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. По предварительным данным, пострадали восемь человек", - сообщили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции также сообщили, что аналогичная авария с участием рейсового автобуса случилась на пересечении улиц 2-я Владимирская и шоссе Энтузиастов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что автобус, попавший в аварию на улице Нижние Мневники, перевозил детей.

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Тэги: МОСКВА, ДТП, АВТОБУСЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]