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Дальнее зарубежье 23.12.2017 13:11

Более 10 человек погибли при ДТП в Египте

ДТП в южной части египетской столицы Каира унесло жизни 13 человек, еще восемь получили травмы, сообщает в субботу агентство "Ассошийэтед пресс" со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Инцидент произошел, когда небольшой автобус врезался в грузовик на автотрассе, соединяющей Каир с Бени-Суэйфом.

В автобусе находилось 17 человек. Все погибшие являлись пассажирами.

Агентство уточняет, что ДТП в Египте происходят часто из-за плохих дорог и несоблюдения правил дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 12 тыс. человек погибают в Египте ежегодно в результате ДТП. В 2016 году в стране произошло около 14,7 тыс. подобных инцидентов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]