Более 10 человек погибли при ДТП в Египте

ДТП в южной части египетской столицы Каира унесло жизни 13 человек, еще восемь получили травмы, сообщает в субботу агентство "Ассошийэтед пресс" со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Инцидент произошел, когда небольшой автобус врезался в грузовик на автотрассе, соединяющей Каир с Бени-Суэйфом.

В автобусе находилось 17 человек. Все погибшие являлись пассажирами.

Агентство уточняет, что ДТП в Египте происходят часто из-за плохих дорог и несоблюдения правил дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 12 тыс. человек погибают в Египте ежегодно в результате ДТП. В 2016 году в стране произошло около 14,7 тыс. подобных инцидентов.