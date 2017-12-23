Дорога из Грузии в РФ закрыта из-за угрозы схода лавин

Движение всех видов автотранспорта на 16-километровом участке Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, запрещено из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин, сообщает в субботу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
"На участке Млета-Гудаури этой же автомагистрали движение транспорта разрешается, но только с использованием противоскользящих цепей, а для машин с двумя и более ведущими мостами передвижение свободно", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на 134-135-километровом отрезке Военно-грузинской дороги (Дарьяльское ущелье) из-за опасности схода лавин остановка транспорта запрещена.
Движение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупреждает департамент.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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