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Транспорт и связь 23.12.2017 14:19

Дорога из Грузии в РФ закрыта из-за угрозы схода лавин

Движение всех видов автотранспорта на 16-километровом участке Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, запрещено из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин, сообщает в субботу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"На участке Млета-Гудаури этой же автомагистрали движение транспорта разрешается, но только с использованием противоскользящих цепей, а для машин с двумя и более ведущими мостами передвижение свободно", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на 134-135-километровом отрезке Военно-грузинской дороги (Дарьяльское ущелье) из-за опасности схода лавин остановка транспорта запрещена.

Движение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупреждает департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДОРОГА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]