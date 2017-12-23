РФ выплатит штраф в $15 млн, наложенный МОК, сообщил Жуков

Россия выплатит установленный Международным олимпийским комитетом (МОК) штраф в $15 млн, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Соответствующий вопрос журналисты задали А.Жукову в субботу.

"Будем оплачивать", - сказал А.Жуков. По его словам, сроки выплаты пока устанавливаются.

Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.