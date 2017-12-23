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Регион 23.12.2017 14:45

РФ выплатит штраф в $15 млн, наложенный МОК, сообщил Жуков

Россия выплатит установленный Международным олимпийским комитетом (МОК) штраф в $15 млн, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Соответствующий вопрос журналисты задали А.Жукову в субботу.

"Будем оплачивать", - сказал А.Жуков. По его словам, сроки выплаты пока устанавливаются.

Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.

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Тэги: РОССИЯ, МОК, ШТРАФ, ЖУКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]