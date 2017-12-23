Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах съезда Единая Россия.

"Да, 21-22 января состоится", - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли даты проведения комитета в Омане.