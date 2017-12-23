Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 11° 26 Дек 11°

ТЭК 23.12.2017 15:00

Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января

Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах съезда Единая Россия.

"Да, 21-22 января состоится", - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли даты проведения комитета в Омане.


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ОПЕК, КОМИТЕТ


Похожие новости


Излишки мировых запасов нефти к концу года сократились со 340 млн барр. до 140 млн барр. - Новак Азербайджан в ноябре сократил добычу нефти до 791 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго Сокращение добычи нефти в РФ по ОПЕК+ в ноябре составило 304 тыс. баррелей - Новак ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи - СМИ ОПЕК в октябре снизил добычу на 151 тыс. б/с благодаря Ираку, Нигерии, Венесуэле и Алжиру ОПЕК ожидает рост мирового экспорта нефти к 2040г на 6,5 млн б/с - до 44 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]