Путин заявил о необходимости перемен в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны.

"Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан", - сказал В.Путин, выступая на 17 съезде партии "Единая Россия".

Он отметил, что то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы.

В.Путин добавил, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. "Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека", - сказал президент.