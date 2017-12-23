Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 11° 26 Дек 11°

Регион 23.12.2017 15:50

Путин заявил о необходимости перемен в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны.

"Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан", - сказал В.Путин, выступая на 17 съезде партии "Единая Россия".

Он отметил, что то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы.

В.Путин добавил, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. "Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПЕРЕМЕНЫ


Похожие новости


Путин заявляет об отсутствии у России планов играть роль мирового жандарма К 2021 году доля нового вооружения в ядерной триаде России должна достигнуть 90% - Путин Путин своим указом возложил на ФСБ ответственность за обнаружение и предупреждение кибератак Путин заявляет о необходимости отслеживать изменение баланса сил в ключевых регионах мира Путин: Россия должна быть одним из лидеров, а по некоторым направлениям - абсолютным лидером в строительстве армии Путин встретится с российскими бизнесменами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]