Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выдвинута в кандидаты в президенты РФ на выборах в марте будущего года от Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива".

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято на очередном съезде партии в субботу.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

К.Собчак также вошла в политсовет партии. За ее участие вместе с другими предложенными кандидатами в политсовете партии проголосовали делегаты съезда.

"Я рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии. (...) Если мы считаем возможным, чтобы Ксения баллотировалась на высший государственный пост, то логично чтобы она вошла в руководящий орган партии",- заявил председатель партии Андрей Нечаев на очередном съезде партии в субботу.

А.Нечаев отметил, что "в последние буквально пару месяцев, несколько недель число заявлений о вступлении в члены партии резко возросло".

По его словам, выдвижение К.Собчак кандидатом в президенты является подтверждением, что "партия не просто жива, но она развивается".