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Регион 23.12.2017 15:48

Ксения Собчак выдвинута кандидатом в президенты РФ от "Гражданской инициативы"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выдвинута в кандидаты в президенты РФ на выборах в марте будущего года от Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива".

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято на очередном съезде партии в субботу.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

К.Собчак также вошла в политсовет партии. За ее участие вместе с другими предложенными кандидатами в политсовете партии проголосовали делегаты съезда.

"Я рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии. (...) Если мы считаем возможным, чтобы Ксения баллотировалась на высший государственный пост, то логично чтобы она вошла в руководящий орган партии",- заявил председатель партии Андрей Нечаев на очередном съезде партии в субботу.

А.Нечаев отметил, что "в последние буквально пару месяцев, несколько недель число заявлений о вступлении в члены партии резко возросло".

По его словам, выдвижение К.Собчак кандидатом в президенты является подтверждением, что "партия не просто жива, но она развивается".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]