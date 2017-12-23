Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выдвинута в кандидаты в президенты РФ на выборах в марте будущего года от Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива".
Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято на очередном съезде партии в субботу.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
К.Собчак также вошла в политсовет партии. За ее участие вместе с другими предложенными кандидатами в политсовете партии проголосовали делегаты съезда.
"Я рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии. (...) Если мы считаем возможным, чтобы Ксения баллотировалась на высший государственный пост, то логично чтобы она вошла в руководящий орган партии",- заявил председатель партии Андрей Нечаев на очередном съезде партии в субботу.
А.Нечаев отметил, что "в последние буквально пару месяцев, несколько недель число заявлений о вступлении в члены партии резко возросло".
По его словам, выдвижение К.Собчак кандидатом в президенты является подтверждением, что "партия не просто жива, но она развивается".
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая
Правоохранительные органы Азербайджана и Грузии продолжат совместную деятельность в сфере обеспечения безопасности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 143 раза – Минобороны Азербайджана
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка - Новак
Слесарь SOCAR погиб в результате несчастного случая на Сумгайытском заводе «Этилен-полиэтилен»
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну 380 коробок пиротехники
Взрыв из-за утечки газа произошел в одной из бакинских квартир, один пострадавший, 20 человек эвакуировано - МЧС
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Региональным участникам проекта «Школа обучения» с коммуникативными расстройствами вручены сертификаты
В бакинских школах в рамках проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» были проведены литературные представления
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм