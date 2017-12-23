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Дальнее зарубежье 23.12.2017 16:33

Жители Латвии раскошелятся на самое дорогое рождественское угощение за последние 12 лет - исследование

Цены на многие продукты питания в Латвии в уходящем году заметно повысились, и рождественское угощение для латвийцев обойдется дороже, выяснила газета "Neatkariga", которая уже много лет в сотрудничестве с супермаркетами проводит сравнение цен на идентичные товары.

Десять лет назад, купив по килограмму жаркого, гуся, обжаренного картофеля, тушеной капусты, гороха с салом, мясного салата, мандаринов, конфет "Серенада", 10 пирожков и пару батонов белого хлеба, латвийцы заплатили бы 39,70 евро, пишет издание. На нынешнее же Рождество идентичный набор продуктов обойдется уже в 53,02 евро - это самый дорогой рождественский стол за 12 лет, подчеркивается в исследовании.

Так, цена обжаренного картофеля за десять лет выросла в 2,5 раза, серого гороха с салом - в 2,2 раза, а тушеная капуста подорожала на 30%.

Данные Центрального статистического управления Латвии свидетельствуют о том, что продукты питания за год подорожали примерно на 4,7%. Выросли цены на молоко, молочные продукты, сливочное масло, сыр и творог, йогурты, мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картофель и свежую рыбу. В то же время сахар и макаронные изделия стоят дешевле, чем год назад, отмечает газета.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОЖДЕСТВО, СТОЛ, СТОИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]