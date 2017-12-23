Жители Латвии раскошелятся на самое дорогое рождественское угощение за последние 12 лет - исследование

Цены на многие продукты питания в Латвии в уходящем году заметно повысились, и рождественское угощение для латвийцев обойдется дороже, выяснила газета "Neatkariga", которая уже много лет в сотрудничестве с супермаркетами проводит сравнение цен на идентичные товары.
Десять лет назад, купив по килограмму жаркого, гуся, обжаренного картофеля, тушеной капусты, гороха с салом, мясного салата, мандаринов, конфет "Серенада", 10 пирожков и пару батонов белого хлеба, латвийцы заплатили бы 39,70 евро, пишет издание. На нынешнее же Рождество идентичный набор продуктов обойдется уже в 53,02 евро - это самый дорогой рождественский стол за 12 лет, подчеркивается в исследовании.
Так, цена обжаренного картофеля за десять лет выросла в 2,5 раза, серого гороха с салом - в 2,2 раза, а тушеная капуста подорожала на 30%.
Данные Центрального статистического управления Латвии свидетельствуют о том, что продукты питания за год подорожали примерно на 4,7%. Выросли цены на молоко, молочные продукты, сливочное масло, сыр и творог, йогурты, мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картофель и свежую рыбу. В то же время сахар и макаронные изделия стоят дешевле, чем год назад, отмечает газета.
Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая
Правоохранительные органы Азербайджана и Грузии продолжат совместную деятельность в сфере обеспечения безопасности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 143 раза – Минобороны Азербайджана
Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января
Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка - Новак
Слесарь SOCAR погиб в результате несчастного случая на Сумгайытском заводе «Этилен-полиэтилен»
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну 380 коробок пиротехники
Взрыв из-за утечки газа произошел в одной из бакинских квартир, один пострадавший, 20 человек эвакуировано - МЧС
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Региональным участникам проекта «Школа обучения» с коммуникативными расстройствами вручены сертификаты
В бакинских школах в рамках проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» были проведены литературные представления
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм