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Дальнее зарубежье 23.12.2017 16:50

Полиция Израиля задержала трех граждан Турции в районе Храмовой горы в Иерусалиме

Трое граждан Турции задержаны за нападение на полицейских Израиля в районе Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает в субботу израильское издание "Едиот Ахронот".

По данным издания, инцидент произошел накануне. Полицейские потребовали от мужчин снять рубашки с изображением флага Турции при входе на Храмовую гору, однако те отказались, в результате произошла драка.

В настоящее время граждане Турции все еще находятся под стражей.

В пятницу близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошла акция протеста, в которой приняли участие палестинцы, а также граждане Турции. Они несли палестинские флаги и выкрикивали лозунги, гласящие: "Иерусалим - арабский".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]