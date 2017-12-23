Полиция Израиля задержала трех граждан Турции в районе Храмовой горы в Иерусалиме

Трое граждан Турции задержаны за нападение на полицейских Израиля в районе Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает в субботу израильское издание "Едиот Ахронот".

По данным издания, инцидент произошел накануне. Полицейские потребовали от мужчин снять рубашки с изображением флага Турции при входе на Храмовую гору, однако те отказались, в результате произошла драка.

В настоящее время граждане Турции все еще находятся под стражей.

В пятницу близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошла акция протеста, в которой приняли участие палестинцы, а также граждане Турции. Они несли палестинские флаги и выкрикивали лозунги, гласящие: "Иерусалим - арабский".