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Дальнее зарубежье 23.12.2017 17:24

При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек

В результате пожара, произошедшего в субботу на территории зоопарка Лондона, травмы получили девять человек, сообщает в субботу Би-би-си.

По данным Би-би-си, восемь человек получили медицинскую помощь на месте. У шестерых диагностировали отравление дымом, еще двое получили незначительные травмы. Кроме того, еще один человек госпитализирован в больницу на северо-западе Лондона.

Несмотря на то, что, как утверждает зоопарк, сотрудники сразу же после возникновения огня начали перемещать животных, находившихся поблизости от места воспламенения, в безопасные места, скончался один трубкозуб по имени Миша, и еще четыре суриката пока считаются пропавшими.

Телерадиокорпорация сообщает, что дым заметил мужчина по имени Аднан Абдул Хусейн, когда утром гулял с собакой неподалеку. Он позвонил в зоопарк и сообщил об этом.

По словам представителя пожарной службы, пожар затронул примерно три четверти сувенирного магазина и кафе, а также крышу зданий. О причинах его возникновения пока не сообщается.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗООПАРК, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]