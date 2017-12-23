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23.12.2017 18:50

Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая

Европейская комиссия на этой неделе начала официальное расследование в связи с подозрениями в незаконном субсидировании китайских производителей электровелосипедов, поставляющих свою продукцию в ЕС.

Как пишет Financial Times, Еврокомиссия предупредила о возможном применении штрафных пошлин к импорту электровелосипедов из КНР.

Параллельно ЕС ведет другое расследование: европейские производители обвинили китайских конкурентов в демпинге. В начале сентября компании из таких стран, как Германия, Нидерланды, Венгрия и Франция, направили в Еврокомиссию жалобу на то, что китайские конкуренты поставляют продукцию в ЕС ниже себестоимости.

Антидемпинговое расследование было начато в октябре, Еврокомиссия должна в течение 9 месяцев вынести решение о предварительных антидемпинговых пошлинах (на полгода), в течение 15 месяцев - о штрафных пошлинах сроком на пять лет.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей велосипедов (EBMA), импорт составляет 458 млн евро из совокупного объема продаж электровелосипедов в ЕС, оцениваемых в $1,85 млрд евро в год. На долю Китая приходится около 264 млн евро. В 2016 году китайские компании продали в ЕС около 430 тыс. электровелосипедов - на 40% больше, чем годом ранее. При этом импорт из Китая в январе-июле 2017 года превысил показатель за весь 2016 год.

EBMA утверждает, что продукция китайских конкурентов почти вдвое дешевле, а этого якобы невозможно добиться без госсубсидий.

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Тэги: КИТАЙ, ЕС, ВЕЛОСИПЕДЫ, СПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]