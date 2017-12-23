Еврокомиссия начала вторую проверку импорта электровелосипедов из Китая

Европейская комиссия на этой неделе начала официальное расследование в связи с подозрениями в незаконном субсидировании китайских производителей электровелосипедов, поставляющих свою продукцию в ЕС.
Как пишет Financial Times, Еврокомиссия предупредила о возможном применении штрафных пошлин к импорту электровелосипедов из КНР.
Параллельно ЕС ведет другое расследование: европейские производители обвинили китайских конкурентов в демпинге. В начале сентября компании из таких стран, как Германия, Нидерланды, Венгрия и Франция, направили в Еврокомиссию жалобу на то, что китайские конкуренты поставляют продукцию в ЕС ниже себестоимости.
Антидемпинговое расследование было начато в октябре, Еврокомиссия должна в течение 9 месяцев вынести решение о предварительных антидемпинговых пошлинах (на полгода), в течение 15 месяцев - о штрафных пошлинах сроком на пять лет.
Согласно данным Европейской ассоциации производителей велосипедов (EBMA), импорт составляет 458 млн евро из совокупного объема продаж электровелосипедов в ЕС, оцениваемых в $1,85 млрд евро в год. На долю Китая приходится около 264 млн евро. В 2016 году китайские компании продали в ЕС около 430 тыс. электровелосипедов - на 40% больше, чем годом ранее. При этом импорт из Китая в январе-июле 2017 года превысил показатель за весь 2016 год.
EBMA утверждает, что продукция китайских конкурентов почти вдвое дешевле, а этого якобы невозможно добиться без госсубсидий.
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