Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 11° 27 Дек 11°

Дальнее зарубежье 23.12.2017 18:11

Президент Зимбабве назначил экс-главнокомандующего ВС зампредом правящей партии

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил экс-главнокомандующего вооруженными силами страны Констанино Чивенгу, отвечавшего за действия военных перед отставкой Роберта Мугабе, своим заместителем в партии ZANU-PF (ЗАНУ-ПФ), сообщают в субботу западные СМИ.

Кроме него зампредом партии станет также министр по вопросам безопасности Кембо Мохади.

В начале ноября Р.Мугабе отправил в отставку Э.Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.

После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве. Через некоторое время спустя военные Зимбабве установили контроль над государственными телеканалами, правительственными учреждениями, вывели на улицы бронетехнику и патрулировали районы Хараре.

Представитель армии заявлял, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". По его словам, бывшего лидера страны Р.Мугабе "окружали преступники, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред". Также военнослужащие отрицали попытку свергнуть бывшего президента.

В итоге после 37 лет на посту президента Р.Мугабе подал в отставку, а пост президента занял Э.Мнангагва.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПАРТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Правящая партия Зимбабве призывает президента Мугабе уйти в отставку, а его жену - покинуть партийные ряды

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]