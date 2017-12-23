Президент Зимбабве назначил экс-главнокомандующего ВС зампредом правящей партии

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил экс-главнокомандующего вооруженными силами страны Констанино Чивенгу, отвечавшего за действия военных перед отставкой Роберта Мугабе, своим заместителем в партии ZANU-PF (ЗАНУ-ПФ), сообщают в субботу западные СМИ.
Кроме него зампредом партии станет также министр по вопросам безопасности Кембо Мохади.
В начале ноября Р.Мугабе отправил в отставку Э.Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.
После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве. Через некоторое время спустя военные Зимбабве установили контроль над государственными телеканалами, правительственными учреждениями, вывели на улицы бронетехнику и патрулировали районы Хараре.
Представитель армии заявлял, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". По его словам, бывшего лидера страны Р.Мугабе "окружали преступники, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред". Также военнослужащие отрицали попытку свергнуть бывшего президента.
В итоге после 37 лет на посту президента Р.Мугабе подал в отставку, а пост президента занял Э.Мнангагва.
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