Слесарь SOCAR погиб в результате несчастного случая на Сумгайытском заводе «Этилен-полиэтилен»

Сотрудник производственного объединения (ПО) «Азерхимия» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) погиб в результате несчастного случая на Заводе «Этилен-полиэтилен» в Сумгайыте, говорится в сообщении SOCAR.

«В субботу в 12:30 по местному времени в процессе ремонта складского здания на территории завода слесарь –монтажник Строительно-монтажного управления №1 ПО «Азерхимия» Аловсат Мамедов и электро-газовый сварщик Тогрул Азизли упали с автокорзины в результате поломки ее оси. В результате падения с высоты А. Мамедов несмотря на усилия врачей скончался в 16:00», -отмечается в информации.

Жизнь сварщика Т.Азизли в настоящее время находится вне угрозы.

По факту случившегося ведется расследование.

Н.Аббасова