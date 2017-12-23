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Социум 23.12.2017 19:30

Слесарь SOCAR погиб в результате несчастного случая на Сумгайытском заводе «Этилен-полиэтилен»

Сотрудник производственного объединения (ПО) «Азерхимия» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) погиб в результате несчастного случая на Заводе «Этилен-полиэтилен» в Сумгайыте, говорится в сообщении SOCAR.

«В субботу в 12:30 по местному времени в процессе ремонта складского здания на территории завода слесарь –монтажник Строительно-монтажного управления №1 ПО «Азерхимия» Аловсат Мамедов и электро-газовый сварщик Тогрул Азизли упали с автокорзины в результате поломки ее оси. В результате падения с высоты А. Мамедов несмотря на усилия врачей скончался в 16:00», -отмечается в информации.

Жизнь сварщика Т.Азизли в настоящее время находится вне угрозы.

По факту случившегося ведется расследование.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СОТРУДНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]