Генерального директора ИА «Интерфакс-Азербайджан» проводили в последний путь

Погребальным звоном колоколов Кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц и почетным караулом в Баку проводили в последний путь генерального директора информационного агентства «Интерфакс-Азербайджан» Александра Иванова.

Заупокойную панихиду на церемонии прощания по А.Иванову отслужил Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

С раннего утра к Кафедральному собору стали приходить друзья и коллеги А.Иванова, деятели культуры, представители правительства Азербайджана, сотрудники силовых структур.

А.Иванов в субботу был похоронен на Ясамальском кладбище рядом с матерью. Он всегда любил Азербайджан, Баку и поэтому завещал похоронить его на родной земле. Эта воля усопшего была выполнена его семьей.

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева на могилу А.Иванова был возложен венок из алых роз.

А.Иванов скоропостижно скончался 21 декабря на 68-ом году жизни в Москве.

Светлая память и Царствие небесное! Мы всегда будем помнить Вас, Александр Алексеевич…

Ф.Исазаде