Президент Алиев заложил фундамент первого дома в ЖК в Говсанах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии закладки фундамента первого семиэтажного дома жилого комплекса в Говсанах, сообщает сайт главы государства.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья.

Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан. По предварительным расчетам, количество квартир, построенных на данной территории, превысит 3 тыс.

А.Азизов