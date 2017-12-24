Президент Алиев заложил фундамент первого дома в ЖК в Говсанах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии закладки фундамента первого семиэтажного дома жилого комплекса в Говсанах, сообщает сайт главы государства.
ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья.
Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан. По предварительным расчетам, количество квартир, построенных на данной территории, превысит 3 тыс.
А.Азизов
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