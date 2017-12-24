Путин в поздравлении Алиеву: рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы

Лидеры ряда стран СНГ поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России, Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами», - отмечается в тексте поздравления российского президента Владимира Путина, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

В.Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы с президентом И.Алиевым.

«От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье», - подчеркнул российский лидер.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана. Надеюсь, что традиционное дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства», - отмечается в тексте поздравления казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

«Я высоко ценю надежное и взаимное взаимопонимание, налаженное между нами. Уверен, что наш межгосударственный диалог и совместные усилия позволит восстановить территориальную целостность Азербайджана и Украины. Я уверен в дальнейшем развитии азербайджано-украинского стратегического партнерства как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур», - отметил в своем поздравлении президент Украины Петр Порошенко.

«Я высоко ценю то внимание, которое Вы оказываете развитию азербайджано-белорусских связей, в том числе реализации важных совместных проектов. Это полностью соответствует интересам наших стран. Поэтому, еще раз приглашаю Вас посетить с визитом Беларусь», - подчеркнул белорусский лидер Александр Лукашенко.

И.Алиев в воскресенье, 24 декабря, отмечает 56-летие.

А.Азизов