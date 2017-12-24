Радев пригласил Алиева в 2018 году посетить с визитом в Болгарию

Президент Болгарии Румен Радев пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить в 2018 году с визитом Софию.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Пользуясь, случаем хочу поблагодарить Вас за гостеприимство и результаты, достигнутые во время моего визита в Азербайджан в октябре текущего года. Рассчитываю на Ваш визит в Болгарию в 2018 году», - отмечается в тексте поздравления болгарского лидера в адрес Ильхама Алиева по случаю 56-летия азербайджанского президента.

Р.Радев выразил уверенность, что азербайджано-болгарское сотрудничество будет развиваться и углубляться.

А.Азизов