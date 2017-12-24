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Внешняя политика 24.12.2017 10:43

Радев пригласил Алиева в 2018 году посетить с визитом в Болгарию

Президент Болгарии Румен Радев пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить в 2018 году с визитом Софию.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Пользуясь, случаем хочу поблагодарить Вас за гостеприимство и результаты, достигнутые во время моего визита в Азербайджан в октябре текущего года. Рассчитываю на Ваш визит в Болгарию в 2018 году», - отмечается в тексте поздравления болгарского лидера в адрес Ильхама Алиева по случаю 56-летия азербайджанского президента.

Р.Радев выразил уверенность, что азербайджано-болгарское сотрудничество будет развиваться и углубляться.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, БОЛГАРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]