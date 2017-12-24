Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 10° 27 Дек 11°

Дальнее зарубежье 24.12.2017 11:09

Спикер иранского парламента предложил РФ, Турции, Пакистану, Афганистану и КНР взаимодействие на уровне разведок для борьбы с терроризмом

Глава парламента Ирана Али Лариджани предложил РФ, Турции, Ирану, Пакистану, Афганистану и Китаю наладить взаимодействие на уровне национальных разведок для эффективной борьбы с терроризмом.

"Очень важно для борьбы с терроризмом развивать механизм взаимодействия разведок", - сказал А.Лариджани , выступая на Международной конференции по борьбе с терроризмом , которая проходит в воскресенье в Исламабаде с участие спикеров парламентов Ирана , РФ, Турции, Ирану, Пакистану Афганистану, а также представителей Китая.

"Хотел бы поддержать предложение о создании рабочей группы для обмена информацией между разведками", - сказал А.Лариджани.

Он призвал страны-участницы конференции сотрудничать в борьбе с терроризмом в финансовой и информационной сферах.

Одной из причин распространения терроризма А.Лариджани назвал поставки американского оружия на Ближний Восток, охарактеризовав действия президента США Дональда Трампа как "провокационные". "Если бы в регионе был мир, как бы они продавали оружие", - сказал глава парламента Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РАЗВЕДКА, АНТИТЕРРОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Иран достиг значительного прогресса в разработке компонентов ядерного оружия - газета США вводят санкции против иранской разведки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]