Спикер иранского парламента предложил РФ, Турции, Пакистану, Афганистану и КНР взаимодействие на уровне разведок для борьбы с терроризмом

Глава парламента Ирана Али Лариджани предложил РФ, Турции, Ирану, Пакистану, Афганистану и Китаю наладить взаимодействие на уровне национальных разведок для эффективной борьбы с терроризмом.

"Очень важно для борьбы с терроризмом развивать механизм взаимодействия разведок", - сказал А.Лариджани , выступая на Международной конференции по борьбе с терроризмом , которая проходит в воскресенье в Исламабаде с участие спикеров парламентов Ирана , РФ, Турции, Ирану, Пакистану Афганистану, а также представителей Китая.

"Хотел бы поддержать предложение о создании рабочей группы для обмена информацией между разведками", - сказал А.Лариджани.

Он призвал страны-участницы конференции сотрудничать в борьбе с терроризмом в финансовой и информационной сферах.

Одной из причин распространения терроризма А.Лариджани назвал поставки американского оружия на Ближний Восток, охарактеризовав действия президента США Дональда Трампа как "провокационные". "Если бы в регионе был мир, как бы они продавали оружие", - сказал глава парламента Ирана.