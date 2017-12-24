Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0144 RUR   0.029 GBR   2.2744 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   64.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 10° 27 Дек 11°

Дальнее зарубежье 24.12.2017 12:04

Число убийств в Мексике в 2017 году превысило 23 тыс. - МВД страны

По данным МВД Мексики, за первые 11 месяцев 2017 года в стране зарегистрировано 23 тыс. 101 убийство.

В 2011 году - до прихода к власти в 2012 году президента Энрике Пенья Ньето - за весь год полиция зафиксировала 22 тыс. 409 убийство.

Вступив в должность, Э.П.Ньето обещал в первые два года пребывания у власти навести порядок в стране и покончить с волной насилия, отмечают СМИ. Они считают, что провал с исполнением обещаний отразится на позиции президентской Институционно-революционной партии на предстоящих в 2018 году выборах президента. Сам президент по закону, запрещающему переизбрание, не может выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

В то же время, как отмечают СМИ, уровень убийств в Мексике несколько снизился по сравнению с 2011 годом, составив 18,7 на 100 тыс. жителей. В 2011 год этот показатель равнялся 19,4 на 100 тыс. человек.

Это не самый высокий уровень убийств в странах Латинской Америки. По данным ООН, в 2015 году на каждые 100 тыс. жителей в Бразилии и Колумбии зарегистрировано по 27 убийств, в Венесуэле - 57, в Гондурасе - 64, в Сальвадоре - 109. Более свежих данных пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, УБИЙСТВА, ЧИСЛО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]