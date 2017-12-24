Число убийств в Мексике в 2017 году превысило 23 тыс. - МВД страны

По данным МВД Мексики, за первые 11 месяцев 2017 года в стране зарегистрировано 23 тыс. 101 убийство.
В 2011 году - до прихода к власти в 2012 году президента Энрике Пенья Ньето - за весь год полиция зафиксировала 22 тыс. 409 убийство.
Вступив в должность, Э.П.Ньето обещал в первые два года пребывания у власти навести порядок в стране и покончить с волной насилия, отмечают СМИ. Они считают, что провал с исполнением обещаний отразится на позиции президентской Институционно-революционной партии на предстоящих в 2018 году выборах президента. Сам президент по закону, запрещающему переизбрание, не может выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
В то же время, как отмечают СМИ, уровень убийств в Мексике несколько снизился по сравнению с 2011 годом, составив 18,7 на 100 тыс. жителей. В 2011 год этот показатель равнялся 19,4 на 100 тыс. человек.
Это не самый высокий уровень убийств в странах Латинской Америки. По данным ООН, в 2015 году на каждые 100 тыс. жителей в Бразилии и Колумбии зарегистрировано по 27 убийств, в Венесуэле - 57, в Гондурасе - 64, в Сальвадоре - 109. Более свежих данных пока не поступало.
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