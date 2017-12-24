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Внешняя политика 24.12.2017 11:17

Алиев и Эрдоган планируют тесно контактировать и в 2018 году – пресс-служба президента Азербайджана

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в воскресенье в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Р.Т.Эрдоган 24 декабря позвонил президенту Азербайджана и поздравил его с днем рождения. Он пожелал И.Алиеву успехов в период президентства, крепкого здоровья», - отмечает пресс-служба.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между странами во всех сферах.

«И.Алиев и Р.Т.Эрдоган вспомнили многочисленные встречи, проведенные в 2017 году, и выразили уверенность, что такие контакты будут продолжены и в следующем году», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

И.Алиев в воскресенье, 24 декабря, отмечает 56-летие.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]