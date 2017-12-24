Спикер парламента Ирана назвал авантюрой действия США на Ближнем Востоке

Глава парламента Ирана Али Лариджани заявил, что решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим спровоцирует войну в регионе.

"Палестина не будет молчать, будет восстание, будет война", - сказал А.Лариджани, выступая на Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в воскресенье в Исламабаде с участием спикеров парламентов РФ, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, а также представителей Китая.

Он назвал политику Вашингтона "авантюрной". "Ее цель - нестабильность на Ближнем Востоке. США используют целый регион в качестве заложника", - сказал А.Лариджани.

Он также подверг критике заявление Вашингтона о том, что победа над ИГИЛ в Сирии - это заслуга США. "Дорогие американцы, это вы создали ИГИЛ, ваши заявления смешны", - отметил А.Лариджани.