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Дальнее зарубежье 24.12.2017 11:42

Спикер парламента Ирана назвал авантюрой действия США на Ближнем Востоке

Глава парламента Ирана Али Лариджани заявил, что решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим спровоцирует войну в регионе.

"Палестина не будет молчать, будет восстание, будет война", - сказал А.Лариджани, выступая на Международной конференции по борьбе с терроризмом, которая проходит в воскресенье в Исламабаде с участием спикеров парламентов РФ, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, а также представителей Китая.

Он назвал политику Вашингтона "авантюрной". "Ее цель - нестабильность на Ближнем Востоке. США используют целый регион в качестве заложника", - сказал А.Лариджани.

Он также подверг критике заявление Вашингтона о том, что победа над ИГИЛ в Сирии - это заслуга США. "Дорогие американцы, это вы создали ИГИЛ, ваши заявления смешны", - отметил А.Лариджани.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]