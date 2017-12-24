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Внешняя политика 24.12.2017 11:57

Президент Македонии весной 2018 года посетит Азербайджан

Президент Македонии Георги Иванов весной 2018 года посетит Азербайджан.

«Я с удовольствием принимаю Ваше приглашение принять участие в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-17 марта 2018 года в Баку», - отмечает Г.Иванов в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 56-летия азербайджанского лидера.

Македонский президент пожелал И.Алиеву крепкого здоровья, счастья и высоких достижений во всех сферах и направлениях.

А.Азизов

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]