Президент Македонии весной 2018 года посетит Азербайджан

Президент Македонии Георги Иванов весной 2018 года посетит Азербайджан.

«Я с удовольствием принимаю Ваше приглашение принять участие в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-17 марта 2018 года в Баку», - отмечает Г.Иванов в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 56-летия азербайджанского лидера.

Македонский президент пожелал И.Алиеву крепкого здоровья, счастья и высоких достижений во всех сферах и направлениях.

А.Азизов