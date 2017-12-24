Более 2,7 тыс. госслужащих и военных уволены в Турции из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота

По подозрению в причастности к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году со своих постов в государственных структурах и в армии были уволены 2 тыс. 756 человек, сообщили турецкие власти.

Как проинформировала в воскресенье турецкая Official Gazette, в ходе нынешней - очередной волны увольнений - своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Всего с момента подавления неудавшегося переворота в июле минувшего года было арестовано около 50 тыс. человек, 110 тыс. сотрудников учреждений уволено. В ходе подавления 240 человек погибли.