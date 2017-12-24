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Регион 24.12.2017 12:31

Более 2,7 тыс. госслужащих и военных уволены в Турции из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота

По подозрению в причастности к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году со своих постов в государственных структурах и в армии были уволены 2 тыс. 756 человек, сообщили турецкие власти.

Как проинформировала в воскресенье турецкая Official Gazette, в ходе нынешней - очередной волны увольнений - своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Всего с момента подавления неудавшегося переворота в июле минувшего года было арестовано около 50 тыс. человек, 110 тыс. сотрудников учреждений уволено. В ходе подавления 240 человек погибли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]