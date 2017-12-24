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Социум 24.12.2017 12:39

ЖК в Ясамальском районе будет полностью введен в строй в 2019 году – глава Госагентства

Государственное агентство по жилищному строительству планирует летом 2018 года начать выдачу квартир жильцам жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку, заявил глава агентства Самир Нуриев.

«Летом 2018 года начнется выдача первых квартир жильцам комплекса. В целом, комплекс полностью будет введен в строй в 2019 году», - сказал С.Нуриев.

Комплекс будет включать 29 домов на 1,843 тыс. квартир.

Уже завершаются строительно-монтажные работы по 12-ти жилым домам и средней школе на 960 учеников.

В целом, в строительстве объектов в комплексе задействовано более 20 компаний и около 3 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых домов. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест, средняя общеобразовательная школа на 960 учеников и Торговый центр.

А.Азизов

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Тэги: ЯСАМАЛ, ЖК, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]