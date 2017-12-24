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Дальнее зарубежье 24.12.2017 15:31

Волкер настаивает на сохранении антироссийских санкций

Курт Волкер, являющийся спецпредставителем госдепа США по Украине, считает, что сохранение санкционного режима в отношении России вынуждает Москву выполнять минские соглашения.

В интервью итальянскому изданию La Stampа он заявил, что "санкции (против Москвы - ИФ) необходимо оставить, так как они заставляют Россию выполнять условия минских договоренностей".

При этом К.Волкер отметил, что 2017 год стал самым кровопролитным на Украине в связи с ростом взаимных обстрелов и нарушениями режима прекращения огня.

Одновременно он приветствовал решение американской администрации санкционировать поставки вооружений Киеву.

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ВОЛКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]