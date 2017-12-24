Волкер настаивает на сохранении антироссийских санкций

Курт Волкер, являющийся спецпредставителем госдепа США по Украине, считает, что сохранение санкционного режима в отношении России вынуждает Москву выполнять минские соглашения.

В интервью итальянскому изданию La Stampа он заявил, что "санкции (против Москвы - ИФ) необходимо оставить, так как они заставляют Россию выполнять условия минских договоренностей".

При этом К.Волкер отметил, что 2017 год стал самым кровопролитным на Украине в связи с ростом взаимных обстрелов и нарушениями режима прекращения огня.

Одновременно он приветствовал решение американской администрации санкционировать поставки вооружений Киеву.